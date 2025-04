Univda, "parcheggi gratis a studenti? Non ci sono le condizioni"

"Allo stato attuale non ci sono le condizioni per attivare una interlocuzione con il Comune di Aosta per introdurre una politica di parcheggio gratuito dedicato agli studenti". Lo ha detto l'assessore regionale al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata presentata dal gruppo Lega Vda.

"La zona del nuovo polo universitario - prosegue - è servita da numerose aree di sosta gratuita (Area Ferrando, Quartiere Cogne, zona telecabina di Pila), che sono raggiungibili a piedi tra i 10 e i 15 minuti; inoltre, a circa un chilometro è disponibile il parcheggio coperto De La Ville con tariffa agevolata di 15 euro al mese per residenti e domiciliati in Valle d'Aosta con accesso 24h su 24. Inoltre nessuna università italiana mette a disposizione parcheggi gratuiti nei pressi degli atenei, proprio perché ovunque si cerca di orientare le scelte verso una mobilità più sostenibile. La nuova sede in centro città è raggiungibile con mezzi pubblici che sono stati potenziati anche a seguito della sospensione temporanea del servizio ferroviario ed è inserita nella rete ciclabile urbana con stalli per biciclette disponibili all'ingresso". L'assessore ha poi auspicato che sia gli studenti sia i dipendenti utilizzino i mezzi pubblici e si muovano in bicicletta, a piedi o parcheggino nelle zone limitrofe a sosta libera: "E' importante promuovere una cultura della mobilità consapevole, capace di contribuire alla riduzione del traffico cittadino e dell'inquinamento urbano".

"La maggioranza non vuole andare nella direzione di favorire gli studenti - ha replicato Andrea Manfrin (Lega Vda) - che chiedono una mano: nella sostanza si dice che i loro problemi non interessano. Problemi che sono anche quelli di tanti aostani e pendolari che lavorano nel capoluogo e che hanno grandi difficoltà nel trovare parcheggi".



