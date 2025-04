Approuvé un projet de loi pour soutien de l'identité valdôtaine

En ouverture des travaux des 2 et 3 avril 2025, le Conseil de la Vallée a approuvé à l'unanimité un projet de loi portant mesures de soutien et de valorisation de l'identité culturelle valdôtaine.

Le texte, présenté par le Gouvernement régional le 26 février dernier et composé de 5 articles, encourage les initiatives favorisant la connaissance et la diffusion de la langue francoprovençale en tant qu'expression de l'identité et du patrimoine culturel immatériel de la communauté valdôtaine, en leur reconnaissant un rôle éducatif et formateur. Il soutient notamment le Centre d'études René Willien de Saint-Nicolas ainsi que l'association Lo Charaban par une aide annuelle.

La dépense globale est fixée à 90.000 euros à compter de 2025. Le conseiller rapporteur, en illustrant le projet de loi, a rappelé que le Centre d'études René Willien œuvre depuis toujours à la valorisation du patrimoine linguistique et culturel du francoprovençal, en menant des travaux de recherche qui dépassent les frontières de notre Vallée: son approche s'étend à l'ensemble de l'aire francoprovençale, en Suisse, en France et au Piémont, afin d'analyser et de comparer cette langue dans un cadre plus large.

Par ailleurs, le Centre d'études s'investit également dans la préservation et la transmission de la langue et de la culture francoprovençales sur le territoire de la Vallée, en organisant notamment le concours annuel dédié à Jean-Baptiste Cerlogne, précurseur de l'écriture de notre langue. En ce qui concerne Lo Charaban, le rapporteur a souligné que l'association est une institution incontournable du théâtre populaire en Vallée d'Aoste: grâce à son engagement, elle contribue non seulement à la diffusion de la langue francoprovençale, mais aussi à la transmission d'un héritage culturel riche et vivant; au fil des décennies, Lo Charaban est devenu un véritable symbole de l'identité valdôtaine, réunissant des générations de comédiens et de spectateurs passionnés.

Selon le rapporteur, le besoin de continuité culturelle, aujourd'hui menacé par le mouvement mondial de normalisation, est largement répandu et partagé. Il est essentiel que les éléments encore vivants puissent poursuivre leur évolution de manière naturelle à travers l'histoire. Cela permet non seulement d'entretenir la passion de ceux qui portent cette langue dans leur cœur, mais aussi de nourrir la diversité linguistique et culturelle.



