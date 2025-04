Finanziamento a campionati di sci nordico, ok da commissioni

Le Commissioni "Assetto del territorio" e "Servizi sociali" del Consiglio Valle, riunite congiuntamente, hanno espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge che prevede un finanziamento straordinario al Comune di Nus per la realizzazione di infrastrutture connesse all'organizzazione dei Campionati italiani assoluti di sci nordico assegnati alla località sciistica di Saint-Barthélemy per la stagione invernale 2025-2026. Il disegno di legge si compone di sette articoli volti ad autorizzare la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario al Comune di Nus per un importo complessivo massimo di euro 1,9 milioni di euro.

"Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione unanime del testo nelle due Commissioni, a testimonianza dell'importanza dell'intervento, che non si limita ai Campionati italiani ma si inserisce in una pianificazione di lungo respiro per lo sviluppo infrastrutturale della località di Saint-Barthélemy e della Valle d'Aosta intera" commentano i presidenti delle Commissioni, Albert Chatrian (Uv) e Andrea Padovani (Fp-Pd), che aggiungono: "Stiamo dedicando un'attenzione particolare allo sci nordico, non solo come disciplina sportiva di eccellenza, ma anche come motore di sviluppo per il turismo sostenibile e la valorizzazione del nostro territorio. L'obiettivo è ampliare e diversificare le opportunità turistiche e sportive della nostra regione, offrendo infrastrutture moderne e servizi adeguati per attrarre appassionati, atleti e famiglie durante tutta la stagione invernale. Per massimizzare l'impatto di questo intervento, sarà fondamentale attivare meccanismi di sinergia tra pubblico e privato, affinché gli investimenti realizzati possano generare un circuito virtuoso di crescita economica e occupazionale per il territorio".



