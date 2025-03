Le Conseil des jeunes valdotains ouvre les candidatures

Le Conseil des Jeunes Valdôtains lance sa huitième édition, offrant aux jeunes de la Vallée d'Aoste une occasion unique d'expérimenter le débat parlementaire et de mieux comprendre les rouages de la démocratie. Les jeunes âgés de 18 à 28 ans au 4 août 2025 souhaitant participer à cette expérience immersive peuvent déposer leur candidature entre le 20 avril. Organisée par les jeunes et pour les jeunes, avec le soutien du Conseil de la Vallée, cette simulation parlementaire non-partisane se tiendra du 4 au 8 août à Aoste, dans la salle de l'Assemblée régionale, et portera sur deux grandes thématiques: le soutien à la parentalité et les systèmes de filiation; l'introduction d'instruments de démocratie directe. Grâce à ses partenariats avec le Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles, le Parlement Jeunesse du Québec et le Conseil des Jeunes de Lausanne, le Conseil des Jeunes Valdôtains offre aux participants l'opportunité d'échanger avec des jeunes d'autres horizons et d'enrichir leur réflexion à travers une ouverture internationale. Inspirée du modèle du Conseil de la Vallée, la simulation est ouverte à 40 jeunes au maximum. Pendant cinq jours, ils auront l'occasion d'incarner le rôle de Conseiller ou Conseillère régional(e) et de découvrir les différentes étapes du processus législatif. Une équipe de journalistes sera également constituée pour couvrir les moments clés de la simulation. Peuvent présenter leur candidature les jeunes remplissant les critères suivants: être résident ou être né en Vallée d'Aoste (les étudiants de l'Université de la Vallée d'Aoste bénéficient de deux places réservées); ne pas être élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional); être un citoyen motivé. "Cette expérience est une belle occasion de mieux comprendre les institutions et le travail parlementaire - déclare le Président du Conseil, Alberto Bertin -. Une opportunité à saisir pour tous les jeunes citoyens engagés, désireux de se confronter aux enjeux actuels, de développer leur esprit critique et de s'ouvrir à d'autres réalités grâce aux échanges avec des jeunes d'horizons divers".





