Forza Italia, 'desertificazione commerciale è un problema'

"La desertificazione commerciale è un problema molto sentito in Valle d'Aosta e lo dimostra la partecipazione numerosa e attenta all'evento, con un pubblico particolarmente giovane, segno di una crescente sensibilità verso le problematiche del territorio". Lo sottolineano i consiglieri regionali di Forza Italia (Christian Ganis, Pierluigi Marquis e Mauro Baccega) che hanno organizzato nei giorni scorsi un evento a Verres sul futuro delle piccole attività commerciali.

"Relatori esperti hanno illustrato le cause e le conseguenze del fenomeno - hanno aggiunto - proponendo soluzioni concrete per sostenere le attività commerciali locali. Forza Italia ha ribadito il proprio impegno a favore delle imprese e dei cittadini valdostani, dimostrando una particolare attenzione alle loro esigenze e sottolineando l'importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni".



