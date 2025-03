Marzi, 'la prossima settimana il bando per il nuovo ospedale'

"Per rendere immediatamente evidente che siamo sempre stati concreti e di parola, il 18 marzo scorso, il Consiglio di amministrazione di Siv ha approvato il capitolato d'appalto e il disciplinare per la realizzazione dei lavori del nuovo ospedale Parini e, la prossima settimana, il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea e su quella italiana. Quindi la gara parte!". Così in Consiglio Valle l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, durante la discussione relativa a una mozione, poi respinta, con con cui il gruppo Forza Italia intendeva invitare il governo a condividere con la Commissione competente il Piano esecutivo annuale (Pea) e il Piano operativo strategico triennale (Post) della società Siv, incaricata dei lavori all'ospedale Parini, corredata da un piano dei costi di realizzazione delle fasi 4 e 5. Il testo è stato respinto con 19 voti di astensione (Uv, Fp-Pd, Pla, Sa) e 15 voti a favore (Lega Vda, Rv, Pcp, Fi, Gm).

"Siamo partiti - ha aggiunto Marzi - con la risoluzione del maggio 2021, arrivando dalla delibera di Giunta numero 1180 che conferisce a Siv il mandato ad arrivare dove siamo oggi, passando nel 2022 alla sottoscrizione dell'attuale convenzione tra Regione, Ausl, Finaosta e Siv per le attività sulla totalità della fase 3 e per le fasi 4 e 5, prevedendo solo la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Si sta procedendo per lotti funzionali, con la loro relativa copertura finanziaria, come sempre accade per opere pubbliche così complesse. Durante questa Legislatura siamo passati dalla situazione bloccata all'anno 2012 sino ad aver pubblicato la gara nel 2025: questi sono fatti".

Il vicecapogruppo di Forza Italia, Mauro Baccega, ha ricordato che il suo gruppo aveva già chiesto "la presentazione dei Piani di Siv che, a detta dell'assessore sarebbe avvenuta, dopo la presentazione del bilancio della Società e quindi dopo il 28 febbraio. È necessario avere la massima trasparenza rispetto ai percorsi e ai costi di realizzazione dell'ospedale.

Non si può continuare a navigare a vista. I ritardi ormai sono evidenti a tutti. Quando vedremo il nuovo ospedale?".



