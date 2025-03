Arriva in aula la legge per valorizzare l'identità valdostana

Il Consiglio Valle convocato mercoledì 2 e giovedì 3 aprile sarà chiamato ad approvare un disegno di legge volto a sostenere e valorizzare l'identità culturale valdostana. Il testo, di cui è relatore il consigliere Albert Chatrian (Uv), ha avuto il via libera all'unanimità dalla quinta commissione lo scorso 11 marzo.

A partire dalle 9, l'assemblea discuterà un ordine del giorno composto di 34 oggetti, oltre ai 54 rinviati dall'adunanza del 26 e 27 marzo.

In merito all'attività ispettiva, sono state depositate 13 nuove interrogazioni, di cui due del gruppo Forza Italia (mutui stipulati nel 2024 per favorire l'accesso alla casa; ulteriori investimenti nella formazione del personale docente e scolastico per il supporto agli studenti con Dsa).

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato quattro interrogazioni (adeguamento della segnaletica presente sulle autostrade valdostane; spese per i consumi energetici dell'ex Caserma Testafochi; risultanze di un sopralluogo alla stazione di Punta Helbronner di Skyway; futuri costi di gestione del centro rifiuti di Brissogne e impatto sul metodo tariffario), come il gruppo Progetto civico progressista (notizie sulle società partecipate da Cva spa e Cva Eos srl; stato dell'arte dei dossier trattati dalla Commissione paritetica, con particolare riguardo ai vigili del fuoco e al personale forestale; misure per garantire un confronto sereno tra insegnanti e famiglie; iniziative per incrementare la potenza nel settore fotovoltaico).

Sono tre le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain (tempistiche di presentazione alla Commissione del rendiconto e dell'assestamento di bilancio; comportamento da tenere durante l'attività di pesca nei tratti di torrente dove non vige il divieto di rilascio del pescato; monitoraggio degli eventi sismici in Valle d'Aosta).

Delle 17 nuove interpellanze, quattro sono del gruppo Forza Italia, due di Lega Vallée d'Aoste e altrettante del gruppo misto, cinque sono del gruppo Pcp e quattro di Rassemblement Valdôtain.

Dei 54 punti rinviati, 15 sono interrogazioni, 35 interpellanze e 4 mozioni.



