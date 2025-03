Lucianaz, 'vertici regionali mi hanno negato documentazione'

"Esprimo la pubblica condanna nei confronti di una decisione errata, oltre che dispotica, presa dai vertici dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta".

Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale Diego Lucianaz (Misto) in merito al diniego rispetto alla richiesta di accesso agli elaborati del Progetto esecutivo per la nuova ala dell'ospedale Parini.

"Alla richiesta, inoltrata nel novembre scorso - evidenzia in una nota - l'Assessorato alla sanità non aveva dato accoglimento, sostenendo che i documenti progettuali erano da considerarsi riservati e quindi non trasmissibili fino alla pubblicazione del bando di gara. Per opporsi a questa grave decisione, in violazione del Regolamento del Consiglio e della normativa statale e costituzionale, ho presentato ricorso al Tar della Valle d'Aosta, che ha poi portato l'Avvocatura regionale a intervenire per garantire il diritto a ottenere la documentazione richiesta. Il diniego è stato quindi superato, permettendo l'immediata trasmissione degli elaborati, seppure solo parziale. Conclude: "L'errato riferimento alla legittimità della riservatezza dei documenti è stato quindi sconfessato dai miei legali e ciò ha permesso in questa occasione, e soprattutto per il futuro, il riconosciuto diritto di ogni Consigliere ad accedere agli atti, anche riservati, per l'espletamento della propria attività ispettiva. Una vittoria ottenuta a vantaggio dei diritti all'informazione e alla trasparenza".



