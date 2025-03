Fp-Pd, 'basta bugie e false speranze su pensioni'

"In queste ore assistiamo a una campagna politica tanto scomposta quanto strumentale, in cui alcune forze presenti in Consiglio regionale, con toni indignati e accuse infondate, cercano di attribuire alla maggioranza regionale responsabilità che non ci appartengono. È necessario fare chiarezza: la legge approvata ieri in Consiglio regionale recepisce una norma nazionale in materia previdenziale, un ambito che come ha ribadito anche la Fp Cgil Valle d'Aosta nel suo comunicato è di competenza esclusiva dello Stato. Chi oggi lascia intendere che la Regione avrebbe potuto fare scelte diverse, sta alimentando false speranze, sapendo bene che la nostra autonomia non consente di modificare le regole nazionali di accesso alla pensione. Questo atteggiamento è politicamente scorretto e profondamente disonesto verso i cittadini". E' quando dichiarano in una nota i consiglieri del gruppo Federalisti Progressisti-Partito Democratico all'indomani dell'approvazione del disegno di legge che contiene disposizioni per lo sviluppo organizzativo degli enti del comparto unico.

"È ancora più paradossale - proseguono - che a lanciare queste accuse siano anche forze che non fanno nemmeno riferimento ai partiti nazionali di destra responsabili della riforma.

Recentemente, alcuni partiti sono stati definiti 'populisti e quaquaraquà': sono forze politiche che proliferano anche in Valle d'Aosta mistificando la realtà e illudendo le persone con promesse che sanno di non poter mantenere. Chi oggi finge di non sapere che la Valle d'Aosta non può legiferare in materia previdenziale rientra in pieno in quella definizione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA