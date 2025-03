Lucianaz, 'esco da Rassemblement per coerenza politica'

In apertura dei lavori del Consiglio Valle, il consigliere Diego Lucianaz ha motivato la sua decisione di lasciare il gruppo Rassemblement valdotain "che ho contribuito a costituire il 27 settembre 2023", "per ragioni legate al nuovo accordo politico concluso dal movimento con altre forze politiche". Poi ha spiegato: "Non condivido la loro attività amministrativa e questa situazione non mi permetterebbe di rimanere coerente con la lotta politica che ho cercato di portare avanti fin dalla mia elezione al Consiglio regionale".





