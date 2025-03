Commissione Paritetica, eletto Vincenzo Nunziata

Il professor Vincenzo Nunziata è stato eletto quale componente di parte regionale nella Commissione Paritetica dal Consiglio Valle. Ha avuto 21 voti a favore. Sostituisce il dimissionario Francesco Saverio Marini, nominato giudice della Corte costituzionale. Critiche dai banchi dell'opposizione per il metodo adottato dalla maggioranza nel presentare il nome di Nunziata.

Vice Avvocato Generale dello Stato e vincitore di concorso per magistrato ordinario e amministrativo, Nunziata ha insegnato all'Università di Napoli Federico II e all'Università Roma Tre.

Esperto nella trattazione dei contenziosi amministrativi e autore di saggi di diritto amministrativo, ha ricoperto importanti incarichi istituzionali: in particolare è stato più volte Capo di Gabinetto di diversi dicasteri, tra cui il Ministero della Pubblica Amministrazione e il Ministero degli Affari Regionali.



