Bertin celebra Brignone, "è un'atleta straordinaria"

"Esprimo le più vive congratulazioni, a nome di tutto il Consiglio Valle, a Federica Brignone, che ha vinto le Coppe di specialità di discesa libera e slalom gigante e che ha conquistato la Coppa del mondo generale di sci alpino. Federica è un'atleta straordinaria, esempio di impegno, talento e passione. Il suo trionfo è il frutto di anni di sacrifici, determinazione e amore per questo sport, qualità che l'hanno resa anche un punto di riferimento per tutti e, soprattutto, per le nuove generazioni. Con questa impresa, Federica ha regalato emozioni indimenticabili a tutti gli appassionati, portando il nome della Valle d'Aosta sulle piste di tutto il mondo". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, in apertura dei lavori dell'Assemblea commentando i recenti successi della sciatrice valdostana.



