Diego Lucianaz lascia Rassemblement valdotain

Il consigliere regionale Diego Lucianaz ha lasciato il gruppo di Rassemblement valdotain. Lo ha appreso l'ANSA. Ha inoltrato una lettera all'ufficio di presidenza del Consiglio Valle per comunicare la sua decisione. Lucianaz entrerà nel gruppo misto.

Nato ad Aosta l'8 gennaio 1963, Diego Lucianaz risiede a Charvensod. Diplomato ragioniere, è imprenditore nella torrefazione di caffè. Ha iniziato l'azione politica con la Lega Nord Valle d'Aosta - di cui è stato membro fondatore nel 1992 - e quindi nel movimento Indipendentista valdostano, di cui è stato animatore dal 1994 al 1999. Ha contribuito a creare l'associazione "Esprit Valdôtain" per la valorizzazione dell'identità del popolo valdostano ed è stato insegnante di francoprovenzale all'Ecole populaire de patois dal 1995 al 2008.

È stato eletto per la prima volta in Consiglio Valle alle elezioni del 2018 nella lista Lega Vda con 589 voti di preferenza. Nel 2020 si è nuovamente ricandidato con la Lega e, con i suoi 215 voti di preferenza, è risultato il primo degli esclusi della lista, subentrando poi a Nicoletta Spelgatti, eletta al Senato della Repubblica, il 19 ottobre 2022. Il 15 settembre 2023 ha lasciato la lega per aderire al gruppo Rassemblement Valdôtain.



