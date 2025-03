Assemblee legislative, rinnovato il Comitato di coordinamento

Si è riunita presso il MegaMuseo di Aosta l'Assemblea plenaria dei presidenti delle assemblee legislative, coordinata da Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, e ospitata da Alberto Bertin, presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in occasione del workshop 'Valutare per produrre conoscenza.

L'esperienza del progetto Capiree e uno sguardo all'esterno'.

I presidenti hanno integrato il Comitato di coordinamento con Maurizio Fabbri, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, e Sarah Bistocchi, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, che è stata nominata anche vice coordinatrice.

I presidenti si sono anche confrontati sulla petizione 'Smartphone e Social media: ogni tecnologia ha il suo giusto tempo' del Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, proposta da Dino Latini, presidente del Consiglio regionale delle Marche. La petizione, alla quale l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha aderito, chiede al governo italiano di impegnarsi per far sì che nessuno dei ragazzi e delle ragazze possa possedere uno smartphone personale prima dei 14 anni e che non si possa avere un profilo sui social media prima dei 16.

Hanno partecipato anche la vice presidente Maddalena Fazzari (Basilicata) e i presidenti Mauro Bordin (Friuli-Venezia Giulia), Stefano Balleari (Liguria), Federico Romani (Lombardia), Quintino Pallante (Molise), Loredana Capone (Puglia), Piero Comandini (Sardegna), Antonio Mazzeo (Toscana), Roberto Paccher (Trentino-Alto Adige) e Claudio Soini (Trento).





