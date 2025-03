La proposta di legge sulle discriminazioni arriva in aula

Presentata da Progetto civico progressista, la proposta di legge che contiene disposizioni contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere è al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, in programma mercoledì 26 e giovedì 27 marzo. L'ordine del giorno è composto da 67 oggetti, di cui 21 rinviati dalle sedute precedenti.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, sarà esaminato un disegno di legge contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo organizzativo degli enti del comparto unico (relatore Antonino Malacrinò). Inoltre sarà discussa anche una proposta di legge del gruppo Rassemblement Valdôtain che riguarda la polizia locale e l'istituzione di un'area di contrattazione autonoma nell'ambito del comparto unico.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 18 interrogazioni: quattro del gruppo Forza Italia (effetti dell'abrogazione di una norma della legge regionale sul procedimento amministrativo riguardante la tutela delle attività professionali nei confronti della pubblica amministrazione; tempi di trasmissione della documentazione sulla procedura per l'incarico di responsabile della Struttura medicina d'urgenza; tempistiche per la presentazione in Commissione degli emendamenti alla proposta di legge sull'invecchiamento attivo; informazioni sui contributi per le attività commerciali di vicinato), cinque del gruppo Lega Vallée d'Aoste (tempi di attuazione dell'ordine del giorno sulla presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta regionale; concessione del patrocinio della Regione per due eventi organizzati alla Cittadella della bassa Valle; confronto con il Consorzio pesca prima dell'approvazione del calendario ittico 2025; tematiche emerse nell'incontro per la gestione del comprensorio di Weissmatten; apertura di una fenditura nel piazzale della nuova università), cinque del gruppo Progetto Civico Progressista (conferma del cronoprogramma dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea/Aosta; rispetto delle normative sui contratti collettivi; meccanismo di premialità per i subAto che garantiscono una raccolta differenziata di qualità; situazione e incongruenze strutturali della struttura "Rianimazione triangolo" dell'ospedale Parini; bandi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di accompagnatore di media montagna), quattro del gruppo Rassemblement Valdôtain (attività e risultati del tavolo tecnico-politico nell'ambito della modifica degli Statuti speciali; informations sur les projets Maia et Ruralps dans le cadre des propositions du programme Interreg VI-A Italia/Svizzera; sperimentazione di tecnologia satellitare per concessioni a banda ultra-larga per dotare le aree a bassa connettività della rete internet; conformità delle piattaforme stradali rialzate presenti sul territorio). Saranno inoltre trattate 35 interpellanze e sei mozioni.



