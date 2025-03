Pd, 'massima attenzione sul tema dei diritti'

"Le narrazioni di un Partito Democratico poco attento al tema dei diritti, che discrimina e crea divisioni all'interno della società è una ricostruzione fantasiosa che non risponde alla verità. La quinta commissione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ha dato parere negativo sulla proposta di legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, non perché non vogliamo occuparci del tema, ma perché è in atto un prezioso lavoro di revisione della legge quadro numero 4 del 2013 in materia di contrasto alla violenza di genere". Lo precisa in una nota il Partito Democratico, aggiungendo: "Come partito continueremo una politica che rafforzi tutte le azioni contro le discriminazioni comprendendo anche quelle di genere, perché crediamo convintamente nella battaglia di civiltà rappresentata dalla lotta per i diritti.

Deludono ancora una volta le strumentalizzazioni politiche sul tema, che vengono meno anche al rispetto di chi quotidianamente subisce ogni sorta di discriminazione. Il Pd Vda ribadisce e garantisce la massima attenzione sui temi delle uguaglianze sociali, delle pari opportunità e dei diritti fondamentali".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA