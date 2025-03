Padovani, 'legge su violenza in aula entro fine legislatura'

"Sono favorevole ad una legge che contrasti le discriminazioni e le violenze dettate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. E sul tema mi sono attivato subito dopo essere diventato presidente della commissione. Posso assicurare che farò tutto il possibile per fare in modo che questa legge arrivi in commissione prima della fine della legislatura". Lo dichiara in un post sui social il consigliere Andrea Padovani (Fp-Pd), presidente della quinta commissione del Consiglio Valle, in merito alle polemiche sorte sulla proposta di legge sul tema.

"Gli uffici ci hanno spiegato - aggiunge Padovani - che la proposta è sostanzialmente inapplicabile in Valle d'Aosta.

Inoltre è in programma la revisione della legge regionale sugli interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere e che è lì che avrebbe trovato naturale inserimento la parte inerente alle disposizioni contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. E' proprio attraverso quella revisione che si arriverà ad una nuova norma 'quadro' che definirà le politiche a contrasto della violenza di genere e di quelle determinate dall'orientamento sessuale. Inoltre è stato necessario avviare le attività di mappatura del fenomeno sul territorio, attività che è partita ad agosto e che coinvolge le associazioni e i vari enti della regione. La mappatura consentirà di disporre di un quadro di realtà utile alla definizione delle aree di intervento e delle azioni da realizzare che siano il più possibile corrispondenti al territorio per rendere più efficaci gli effetti. Questo è quanto si può fare".



