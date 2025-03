Workshop del progetto 'Capire' ad Aosta, il 20 e 21 marzo

Giovedì 20 e venerdì 21 marzo Aosta ospiterà il workshop "Valutare per produrre conoscenza", organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, in collaborazione con il Consiglio Valle. E' quanto si legge in una nota.

Il seminario, che si terrà nella sala conferenze dell'Hôtel Duca di Aosta, rientra nell'ambito del progetto 'Capire' sul tema della valutazione delle norme ed è rivolto ai Consiglieri regionali e ai funzionari degli organismi consiliari impegnati nell'attività di controllo e valutazione. Lo scopo - si legge - è "discutere utilità e utilizzo della valutazione attraverso momenti di formazione, laboratori e seminari tematici".

"Il workshop - dichiara il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin -rappresenta un'importante occasione di confronto e crescita per le Assemblee legislative regionali. È attraverso momenti di formazione che si favorisce la diffusione di buone pratiche e si rafforza il ruolo delle istituzioni nella costruzione di politiche pubbliche basate su dati e analisi concrete, capaci di rispondere alle reali esigenze dei cittadini. La partecipazione di esperti di alto livello e di rappresentanti delle Assemblee legislative regionali sottolinea il valore di un approccio condiviso alla valutazione, fondamentale per rispondere con maggiore efficacia alle sfide della governance contemporanea.» Sono una settantina i rappresentanti delle Assemblee legislative regionali che parteciperanno all'incontro, tra cui anche cinque Presidenti (Liguria, Lazio, Molise, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria). La giornata di giovedì sarà dedicata al confronto e alle attività di laboratorio, mentre i lavori di venerdì 21 marzo saranno aperti alle 10.30 dal Presidente Bertin, e dal Coordinatore della Conferenza e Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. Seguirà una tavola rotonda per condividere obiettivi e prassi della valutazione delle politiche, cui interverranno Chiara Goretti, Direttore dell'Ufficio per la valutazione delle politiche pubbliche del Senato della Repubblica, Sebastiano Dondi, Coordinatore dell'Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Daria Perrotta, Ragioniera regionale dello Stato, e Donato Robilotta, Direttore generale della Conferenza dei Presidenti, moderati da Valentina Battiloro, Direttrice dell'Associazione per lo sviluppo della valutazione e l'analisi delle politiche pubbliche.



