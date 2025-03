Giornata delle vittime delle mafie, iniziative ad Aosta

In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, sabato 22 marzo Aosta ospiterà un programma di eventi dedicati al tema del giornalismo, della fotografia e del ricordo delle vittime della criminalità organizzata. E' quanto si comunica in una nota del Consiglio Valle. "Protagonista della giornata - si legge - sarà Franco Lannino, il fotogiornalista che ha documentato le stragi di mafia. Lannino è stato il primo fotoreporter dell'Ansa ad arrivare sul luogo dove morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro e dove rimasero ferite 23 persone. Un suo scatto conquistò 33 anni fa le prime pagine e le copertine di tutti i giornali del mondo".

La giornata inizierà alle 11.30 con una conferenza su giornalismo e mafie nella sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale. L'evento sarà aperto al pubblico e alle scuole secondarie e si aprirà con i saluti istituzionali di Alberto Bertin, Presidente del Consiglio Valle, Luca Tonino, Presidente del Consiglio comunale di Aosta, e Donatella Corti, Presidente di Libera Valle d'Aosta. Seguirà un dialogo tra Franco Lannino e Alessandro Mano, Presidente dell'Associazione Stampa Valdostana, sul ruolo del giornalismo e delle immagini nel raccontare la mafia, l'epoca delle stragi e i suoi protagonisti.

Nel pomeriggio, alle 16.30, sotto i portici dell'Hôtel de Ville, in piazza Émile Chanoux, avrà luogo la lettura dei nomi delle vittime delle mafie, un momento di raccoglimento curato da Libera Valle d'Aosta per onorare la memoria di chi ha perso la vita a causa della criminalità organizzata. Alle 18 si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "Macelleria Palermo" di Franco Lannino e Michele Naccari, presso la Galleria d'arte Inarttendu e la sede dell'Asva, in via Laurent Martinet. La mostra resterà aperta fino a venerdì 25 aprile e sarà possibile visitarla con visite guidate organizzate in collaborazione con Libera Valle d'Aosta, Asva e gruppo Giovani del Fai - Fondo per l'ambiente italiano. La Galleria Inarttendu sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18; saranno organizzate visite per le scuole, al mattino.



