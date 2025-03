Turismo, 'innevamento programmato sarà svolta a Champorcher'

"La conclusione dei lavori per l'innevamento programmato rappresenterà una pagina nuova per Champorcher. Questa località è stata sempre importante per la bassa Valle e sono sicuro che potrà tornare a essere un punto di riferimento per gli sciatori e per i frequentatori estivi, garantendo un'ottima risposta a livello turistico". Lo ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy rispondendo in aula ad un'interpellanza illustrata dal gruppo Rassemblement Valdôtain.

"L'innevamento artificiale, accompagnato agli ski bus che sono tornati a funzionare sulla località, a una serie di servizi che l'Amministrazione comunale sta mettendo a disposizione, alle risorse che abbiamo stanziato per completare alcune opere come la Maison de Thomas, all'impegno di nuovi giovani imprenditori, possono dare nell'insieme una buona risposta e la speranza di un futuro più prospero per la comunità e per tutta la vallata, favorendo anche l'attrazione di nuovi investitori e nuovi investimenti. I lavori sono già in fase molto avanzata ed è in corso di predisposizione anche lo spostamento della telecabina che sarà realizzata nell'area dedicata ai principianti. La stazione è pronta a dare tutte le risposte del caso".

Per Dennis Brunod (Rv) "Champorcher è una stazione strategica dislocata all'ingresso della bassa Valle e i vantaggi economici di una buona stagione invernale hanno ricadute positive su tutta la vallata, sui territori limitrofi e sono anche un importante stimolo per attrarre nuovi investimenti che possano far crescere e sviluppare ancor più la località".



