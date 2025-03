Sanità, cresce la spesa per le prestazioni in intramoenia

Cresce la spesa dei pazienti in Valle d'Aosta per le prestazioni sanitarie erogate in regime intramoenia. "Nel 2023, il valore dei proventi introitati dall'Usl è stato pari a 4.173.066 euro, mentre per il 2024 il valore stimato è di circa 4.480.000 euro, in attesa di un dato definitivo a chiusura contabile dell'esercizio 2024, che verrà deliberato entro il 30 aprile 2025". Lo ha detto l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, rispondendo a un'interrogazione del gruppo Pcp.

"L'estrazione aziendale - ha detto Marzi - permette di conteggiare il numero di prestazioni erogate e non il numero di pazienti. Per il 2023, risultano 14.090 visite di specialistica ambulatoriale, di cui 12.788 primi accessi, e 3.616 esami di diagnostica, mentre per il 2024 (i dati sono disponibili fino a settembre) 10.726 visite di specialistica ambulatoriale, di cui 9.744 primi accessi, e 3.056 esami di diagnostica".

La consigliera Chiara Minelli ha parlato di situazione problematica: "Mi stupiscono questi dati, perché spendiamo molti soldi per mandare i pazienti in strutture accreditate, poi incameriamo queste cifre: ci si potrebbe organizzare temporaneamente, chiedendo per esempio ai medici (tra i meno pagati d'Europa) delle prestazioni in plus orario, pagate con tariffe non inferiori a quelle della libera professione, senza far ricadere i costi sull'utenza".

La consigliera ha lamentato anche tariffe più alte che altrove. Marzi ha riferito che "il calcolo relativo ai costi dell'attività intramoenia è fatto sulla base della cosiddetta contabilità separata della Lpi", quindi "a livello di bilancio di esercizio dell'Azienda sanitaria. La tariffa al paziente, così come previsto dal regolamento sulla Libera professione intramoenia, viene determinata dal professionista in misura ritenuta sufficientemente congrua".



