Piano cantieri forestali, parere favorevole in commissione

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole - astensione dei gruppi Lega VdA e Pcp - sul Piano degli interventi in amministrazione diretta 2025-2027 del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale. Il documento sarà ora trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva.

"Il Piano degli interventi - sottolinea il Presidente Albert Chatrian (Uv) - conferma il valore dei cantieri forestali in amministrazione diretta, sia per la tutela del territorio sia per l'occupazione. Questo Piano nasce da un processo partecipato, che ha coinvolto il Dipartimento risorse naturali, le stazioni forestali, i Comuni e i Consorzi di miglioramento fondiario, con l'obiettivo di programmare interventi mirati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, degli incendi e della carenza d'acqua. Per il settimo anno consecutivo, la Regione rinnova il proprio impegno nel garantire occupazione agli operai forestali, offrendo così certezze a queste figure professionali fondamentali".



