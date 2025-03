Legge sull'artigianato, Pcp 'operazione di marketing'

La legge per la valorizzazione dell'artigianato valdostano è "di fatto un'operazione di restyling e di marketing: la denominazione Ivat viene sostituita con L'Artisanà e la Foire in La Saint Ours. L'artigianato valdostano, come elemento identitario, sconta un mondo agricolo che sta scomparendo e tutti gli oggetti a esso collegati: oggi, in questo testo di legge, aver tolto la classificazione, che invece c'era prima, sembra voler venir meno proprio a questo aspetto culturale. Anche gli attori principali, gli artigiani, vengono quasi marginalizzati e non li ritroviamo più negli organi di decisione: ecco perché abbiamo presentato un emendamento affinché vengano reinseriti nel Cda dell'Artisanà".

Così durante il dibattito in aula Erika Guichardaz, capogruppo di Pcp.

"I due temi principali di questa nuova legge - ha affermato il capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi - riguardano il modello organizzativo dell'Artisanà e la classificazione dell'artigianato, su cui temiamo tra l'altro un forte rischio di discrezionalità delle sue categorie che saranno individuate con delibera di giunta. Rispetto al precedente quadro normativo non si trova più alcuna spiegazione di cosa si intenda per 'artigianato', almeno in termini generali. La vera definizione di artigianato 'storico' e 'tradizionale' sarà individuata soltanto nella successiva delibera di giunta, senza un quadro legislativo di riferimento entro cui poter lavorare.

Troviamo poi ulteriori aggettivazioni - 'territoriale e artistico' - non meglio esplicitate, lasciando così molta discrezionalità a chi dovrà deliberare e che possono compromettere la buona funzionalità di questo impianto di legge".

I gruppi Pcp e Rv sono stati gli unici ad astenersi e la legge è stata approvata con il voto favorevole di tutto il resto dell'aula.



