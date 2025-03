Legge artigianato, Jordan 'inclusione e differenziazione'

E' iniziato in Consiglio Valle l'esame del disegno di legge sulla tutela, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato valdostano e sulla nuova disciplina dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (Ivat), ora denominato L'Artisanà.

Sull'iniziativa legislativa, presentata dalla giunta il 12 dicembre scorso, è stato predisposto un nuovo testo durante l'esame in quarta Commissione, composto di 30 articoli volti a "valorizzare il patrimonio culturale e identitario rappresentato dall'artigianato valdostano, in particolare quello storico e tradizionale per accrescere il valore pubblico di cui è portatore negli ambiti culturale, economico, sociale, ambientale e turistico".

"Uno degli obiettivi - ha detto in aula il relatore, il consigliere Corrado Jordan (Uv) - più ambiziosi di questo provvedimento, assieme alla nuova classificazione dell'artigianato valdostano, è quello di creare sul territorio un sistema formativo integrato, che investe nel futuro del settore e nella crescita delle nuove generazioni con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. La proposta di revisione delle leggi regionali parte dalla constatazione del nuovo contesto nel quale è comparso un artigianato moderno accanto a un artigianato legato alla tradizione e opera in due direzioni: di inclusione e di differenziazione accentuando in entrambi i casi l'identità del patrimonio culturale valdostano.

La classificazione è comunque inclusiva, non stabilisce una gerarchia di valore tra artigianati diversi: ogni tipo di artigianato ha le sue peculiarità e la sua dignità".

"Questa classificazione - ha spiegato Jordan - ha inoltre il vantaggio di eliminare il termine 'equiparato' (a quello tradizionale) il quale, con l'intento di differenziare, definisce però una posizione di subordine e di secondarietà nell'interesse, nell'importanza e nel valore. La nuova classificazione può rappresentare anche uno strumento di marketing per la commercializzazione dei prodotti, tramite l'adozione di più contrassegni - uno per tipo di artigianato - con l'obiettivo di differenziare e sottolineare l'identità dell'oggetto. Nel futuro assetto delle politiche pubbliche di promozione dell'artigianato valdostano infine, è confermato il ruolo dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition, la cui nuova denominazione sarà L'Artisanà, ovvero di un ente pubblico strumentale della Regione che persegua l'obiettivo di sviluppare e promuovere - anche all'esterno del territorio regionale e in ambito internazionale - l'artigianato valdostano, con una particolare attenzione a quello storico-tradizionale che rappresenta il prezioso patrimonio immateriale della Valle".





