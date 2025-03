Guichardaz, 'nessuna notizia sul corso abilitante per francese'

"Al momento, non abbiamo ancora notizie del decreto sull'attivazione, tra gli altri, del corso abilitante per il francese. L'assessorato, con Università Valle d'Aosta (per l'aspetto sui corsi abilitanti), la Sovrintendenza degli studi e i sindacati sono impegnati da tempo sulla questione che riguarda i vincitori del concorso, di cui una decina nella materia del francese. I limiti derivano dal quadro normativo nazionale, caratterizzato da ritardi ministeriali e da decisioni che ci troviamo spesso a subire e che hanno creato un'incertezza diffusa su tutto il territorio italiano". Così l'assessore a Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo a tre iniziative ispettive presentate dai gruppi Rassemblement Valdôtain, Forza Italia e Lega Vallée d'Aoste sul mancato avvio dei corsi di abilitazione per i docenti della scuola secondaria.

"La mancata emanazione da parte del ministero dei decreti attuativi necessari all'avvio dei percorsi abilitanti - ha aggiunto Guichardaz - non ha ricadute negative solo sugli insegnanti, ma anche sulla programmazione del sistema scolastico. Il problema, unitamente ad altre criticità, è stato ripetutamente segnalato ai ministeri competenti che ci garantiscono che la situazione dovrebbe sbloccarsi nel breve.

L'Università di Torino è disponibile ad attivare i corsi di francese nella sua sede ma, anche in questo caso, manca il decreto attuativo".

"La cosa certa è che la confusione è grandissima - ha commentato il capogruppo di Rv, Stefano Aggravi -. Di fronte a un tale ginepraio invitiamo il governo, non solo a fare appello ai gruppi per un intervento sui loro rappresentanti politici romani, ma a rendersi parte attiva, sensibilizzando prontamente i nostri parlamentari perché la situazione rischia di esplodere".

"Bisogna capire - ha osservato il vicecapogruppo di Fi, Mauro Baccega - se qualche docente rischia di perdere il posto visto che dovrà andare a fare il corso abilitante addirittura a Brescia. Si potrà contare su una proroga dei tempi? Per parte nostra ci siamo già attivati, intervenendo sui nostri interlocutori romani".

"L'Università della Valle d'Aosta - ha detto Simone Perron (Lega) - non può davvero attivarsi o manca la volontà politica di fare questi corsi in loco? Rimaniamo dell'idea che bisognerebbe andare oltre la 'retorica regional-patriottarda' ispirata a pensieri autonomisti e attivarsi politicamente in maniera più incisiva, intervenendo sull'ateneo valdostano affinché riesca a intercettare e prevedere le esigenze future della scuola valdostana".



