Ganis, inserire i boscaioli tra le professioni usuranti

"I codici Istat vengono aggiornati di anno in anno e chi rientra in queste categorie ha diritto al prepensionamento anticipato a 63 anni. I boscaioli sono professionisti che svolgono un lavoro fisico che comporta stati di invecchiamento anticipati e anche i sindacati si sono espressi sulla necessità di inserire questa professione tra quelle usuranti. Siamo speranzosi affinché si possa raggiungere una soluzione in tempi brevi che valorizzerebbe ulteriormente questa professione". Così Cristian Ganis (Fi) replicando all'assessore alle Risorse naturali, Marco Carrel, che ha risposto a una sua interrogazione (quanti sono gli operatori boschivi regionali specializzati che operano nel nostro territorio, tenendo conto delle criticità del settore? Ci sono degli accordi con le parti sociali, le associazioni di categoria e gli enti competenti per approfondire le problematiche legate a questa figura professionale finalizzata a garantire una condizione di lavoro ottimale?").

"Gli operatori regionali - ha detto Carrel - sono 27: cinque operatori boschivi 'super specializzati' assunti a tempo indeterminato al quinto livello, mentre al quarto livello ci sono 14 operatori 'specializzati' assunti a tempo indeterminato e otto a tempo determinato. Le professioni lavorative sono classificate da specifici codici Istat e gli operatori boschivi rientrano nella categoria di 'operai forestali specializzati' che, purtroppo non è ancora stata inserita nell'elenco delle professioni usuranti, nonostante comporti un lavoro pesante, logorante e rischioso.

Pur nella consapevolezza che la materia è di competenza statale, già dai primi mesi del mio insediamento mi sono confrontato con i sindacati e i dirigenti del mio assessorato, i quali mi hanno informato che, nel 2021, il ministero del Lavoro ha nominato una Commissione tecnica per l'elaborazione di un nuovo elenco delle mansioni usuranti in cui sono stati inseriti anche gli operai forestali specializzati. Ad oggi, tuttavia, questa lista non è ancora stata approvata dal ministero. In attesa delle decisioni ministeriali, ribadisco la mia attenzione continua e costante sugli sviluppi della situazione".



