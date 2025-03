Aiuti regionali per danni da fauna selvatica, sì in Commissione

La terza Commissione 'Assetto del territorio' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda, Rv, Pcp, su un nuovo testo del disegno di legge in materia di aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione di misure di prevenzione.

Il provvedimento, depositato dalla giunta il 22 gennaio, di cui è relatore il consigliere Paolo Cretier (Fp-Pd), prevede l'accorpamento della disciplina degli aiuti regionali in un unico testo normativo, abrogando le attuali disposizioni previste dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 64/1994 e dalla 17/2010.

"Il parere della Commissione è arrivato dopo un esame approfondito del testo di legge - spiega il presidente della Commissione, Albert Chatrian (Uv) - durante il quale abbiamo audito le associazioni di categoria, nonché quelle naturalistiche e protezionistiche all'interno del Comitato regionale per la gestione venatoria.

Oggi, per completare il quadro, abbiamo sentito la replica dell'assessore all'Agricoltura, accompagnato dai dirigenti.

Riteniamo che sia un buon testo che fa chiarezza sui criteri applicativi per la concessione degli aiuti alle imprese, nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L'obiettivo è sfruttare, ove possibile, le disposizioni del nuovo regolamento di esenzione per il settore agricolo, in sostituzione di quelle del regolamento 'de minimis' agricolo, attualmente utilizzato per l'erogazione degli aiuti previsti dalle leggi regionali 64/1994 e 17/2010".



