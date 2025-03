Percorsi abilitanti per insegnanti, interrogazioni di Fi e Rv

L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 12 e giovedì 13 marzo, è stato integrato da quattro punti.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare un disegno di legge che contiene disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato valdostano e nuova disciplina dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition, ora denominato L'Artisanà, di cui è relatore il consigliere Corrado Jordan (Uv). La quarta Commissione ha dato parere favorevole nella riunione del 7 marzo, predisponendo un nuovo testo.

Sono state anche iscritte tre interrogazioni a risposta immediata. Le prime due, presentate rispettivamente dai gruppi Rassemblement Valdôtain e Forza Italia chiedono conto della mancata attivazione dei percorsi abilitanti per gli insegnanti della scuola secondaria e delle interlocuzioni con il ministero, mentre con la terza, il gruppo Progetto civico progressista, si occupa delle modalità organizzative del servizio di guardia medica nella Valtournenche e del Pronto soccorso dell'ospedale Parini.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 86 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA