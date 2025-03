Valorizzazione artigianato, ok commissione a disegno di legge

La quarta Commissione "Sviluppo economico" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - astensione dei gruppi Lega VdA, Forza Italia e Pcp - su un nuovo testo del disegno di legge che contiene disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato valdostano e nuova disciplina dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (Ivat), ora denominato L'Artisanà.

"In conclusione di un percorso molto approfondito, durante il quale abbiamo ascoltato, tra gli altri, le associazioni di categoria - riferisce il Presidente della Commissione, Roberto Rosaire (Uv) - abbiamo audito l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy. Il testo sarà portato all'attenzione del Consiglio già convocato per il 12 e 13 marzo". Corrado Jordan (Uv) ha proposto una serie d'emendamenti che hanno portato all'elaborazione del nuovo testo del disegno di legge: "Abbiamo voluto integrare il provvedimento, che diventa un Testo unico sull'artigianato, con elementi che, in primo luogo, tutelano e valorizzano maggiormente l'artigianato valdostano di tradizione, in quanto patrimonio culturale di conoscenze, valori e straordinari processi creativi. Allo stesso tempo, l'artigianato valdostano, con la sua vitalità, espressività e capacità di ricollocarsi, deve cogliere positivamente l'evoluzione e la contemporaneità. Nelle sue diverse sfaccettature, esso rappresenta una risorsa culturale in grado di generare impatti positivi in molti altri settori. Per questo, la formazione e lo sviluppo d'impresa previsti dalla norma devono diventare un'opportunità concreta anche per le nuove generazioni".



