Legge elettorale, Rete civica e Verdi sostengono referendum

Rete civica ed Europa Verde Vda, al termine di una riunione, hanno deciso di sostenere l'ipotesi di referendum confermativo contro la modifica della legge elettorale regionale votata a maggioranza semplice il 27 febbraio scorso. La rappresentante di Rete civica in Consiglio Valle, Chiara Minelli, potrebbe essere ora, almeno sulla carta, la settima, determinante, consigliera intenzionata a chiedere che si proceda alla consultazione referendaria. Ad oggi infatti il ricorso al referendum, già annunciato da Alberto Zucchi, presidente di Fdi Valle d'Aosta - partito però non rappresentato in Consiglio Valle - è un'ipotesi che è stata condivisa in aula da Paolo Sammaritani (Lega), il cui gruppo conta sei consiglieri. Proprio uno in meno rispetto ai sette necessari (un quinto di 35) per chiedere che si procede alla consultazione.

L'alternativa è la raccolta di 2.117 firme entro tre mesi da ieri, data di pubblicazione della modifica delle legge elettorale sul bollettino della Regione.



