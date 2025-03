Trois valdôtaines au Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles

Trois jeunes valdôtaines représentent cette année la Vallée d'Aoste à la 28e édition du Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles, réuni jusqu'à vendredi 7 mars dans la capitale belge. Ce sont Anduela Lleshi, 23 ans, étudiante en sciences de la formation primaire à l'Université de la Vallée d'Aoste, et Vittoria Mosconi, 22 ans étudiante en géologie à l'Université de Turin, accompagnées de Ilaria Nicosia, Présidente du Conseil des Jeunes Valdôtains.

"Nous avons débuté les travaux hier et nous sommes très enthousiastes - déclarent les trois jeunes -. Participer pendant une semaine à cette simulation de travaux parlementaires est une expérience extraordinaire qui nous enrichira sur les plans formatif, humain et linguistique. Nous aurons l'opportunité de débattre et de confronter nos idées sur des thématiques actuelles, tout en tissant des liens avec les autres jeunes engagés dans le Parlement Jeunesse".

"Le Conseil de la Vallée est content d'accompagner ces projets - ajoute le président Alberto Bertin - qui offrent aux jeunes valdôtains une occasion précieuse de s'immerger dans les rouages de la démocratie, d'aiguiser leur esprit critique et de développer leurs compétences. Ces expériences sont essentielles pour former les citoyens engagés de demain".

Le Parlement Jeunesse réunit chaque année une centaine de jeunes, qui, lors d'une simulation parlementaire, endossent les rôles de députés, ministres ou journalistes. Ces jeunes parlementaires se penchent sur quatre projets de loi concernant, cette année, l'autonomie énergétique, la modernisation des relations familiales, la censure de la presse et l'imposition d'un mode de vie sain.



