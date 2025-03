Inaugurata la sala Emilio Lussu nell'Assemblea regionale

La sala commissioni del Consiglio Valle, situata al primo piano di Palazzo regionale, è stata intitolata a Emilio Lussu, relatore all'Assemblea costituente del disegno di legge per lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, in occasione del 50/o anniversario della sua morte.

"La passione e la tenacia con cui Emilio Lussu difese la causa valdostana riecheggiano ancora oggi negli articoli di cui si compone il nostro Statuto", ha detto il presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin. "Egli non si risparmiò e anzi si adoperò affinché, nella nuova cornice costituzionale, alla Valle d'Aosta fosse assicurata la 'possibilità di realizzare una sua vita moderna' e di 'crearsi un ordinamento semplice e civile'.

Oggi, in questa data significativa, il Consiglio Valle intitola al suo ricordo un luogo non a caso: memori dell'intenso lavoro svolto da Lussu, in particolare, nei lavori preparatori che si svolsero nella Commissione dei 75, la scelta è stata quella di intitolare allo stesso la sala Commissioni del Consiglio. Non un luogo qualunque, ma la sede per eccellenza in cui avviene la discussione delle innovazioni legislative del Consiglio regionale. Il luogo dove la nostra autonomia vive ogni giorno".

All'interno della sala è stata apposta una targa che recita: 'Salle Emilio Lussu (1890-1975), Antifasciste, écrivain et homme politique. Défenseur de l'autonomie valdôtaine et rapporteur du projet constitutionnel de Statut spécial de la Vallée d'Aoste à l'Assemblée constituante. Aoste, le 5 mars 2025'.

L'evento si è svolto in collegamento online con il Consiglio regionale della Sardegna, dove nell'Aula consiliare era in corso un convegno su Emilio Lussu, aperto dal presidente Piero Comandini, che ha letto anche un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



