Dall'ospedale all'università, l'Assemblea torna a riunirsi

Il Consiglio Valle torna a riunirsi mercoledì 12 e giovedì 13 marzo prossimi a partire dalle 9, per discutere un ordine del giorno composto di 82 punti, di cui 42 rinviati dalla precedente adunanza.

Sono state presentate 29 interrogazioni, di cui 16 rinviate dall'ultima riunione consiliare.

Cinque sono del gruppo Forza Italia (approfondimenti su problematiche riguardanti l'attività lavorativa degli operatori forestali regionali; stato dei lavori di manutenzione del ponte di Issogne; realizzazione di una rotonda nel comune di Champdepraz; verifiche delle anomalie al sistema informativo ospedaliero Trakcare; tempistiche di presentazione in Commissione consiliare della nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica).

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato sei interrogazioni (attivazione della 'Carriera alias' nelle scuole; organizzazione al forte di Bard di due iniziative conoscitive sugli eventi delle foibe; tempistiche di recepimento del decreto 'Salva casa'; azioni per garantire la sicurezza interna dell'ospedale Parini; blocco temporaneo del sistema di prenotazioni Cup dell'Ausl; misure attivate a seguito dei risultati del monitoraggio dei Lea - Livelli essenziali di assistenza).

Sono 11 le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista (adempimenti per lo svolgimento delle elezioni comunali; mancanza di delegati valdostani all'Unione nazionale dei Comuni, Comunità montane ed enti montani; piena fruibilità del nuovo polo universitario; copertura delle sedi vacanti dei dirigenti scolastici; attività di promozione delle lavorazioni tessili artigianali; attività di polizia mineraria nelle cave; valutazioni sulla proposta di regolamentazione del traffico al colle del Nivolet; informazioni sulle prestazioni sanitarie erogate in intramoenia; creazione di un nuovo ente strumentale in sostituzione della Società di Servizi Valle d'Aosta; progetto regionale per la prevenzione del suicidio; tempistiche per l'operatività del Comitato etico territoriale) e sette le quelle del gruppo Rassemblement Valdôtain (avanzamento dei lavori di Rav Spa sul tratto antistante l'uscita autostradale di Courmayeur; informations sur la participation d'un assesseur à la session plénière du Comité européen des Régions; lavori di restauro al castello di Introd; avviso per l'assunzione di due responsabili di area promosso da Inva spa; regolamentazione della strada per il colle del Nivolet; informazioni sul personale sanitario dell'Ausl utilizzato per svolgere mansioni non pertinenti al proprio profilo professionale; situazione delle strutture residenziali per anziani).

Delle 43 interpellanze, di cui 24 rinviate dal Consiglio scorso, sette sono del gruppo Forza Italia, 12 del gruppo Lega Vallée, 11 del gruppo Progetto Civico Progressista, 13 del gruppo Rassemblement Valdôtain.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA