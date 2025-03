Violenza donne, spettacolo 'Volo, il primo passo è staccarsi'

Il Teatro Giacosa di Aosta, domenica 9 marzo alle 18, accoglierà lo spettacolo 'Volo, il primo passo è staccarsi', di e con Francesca Brizzolara. L'evento è organizzato dalla Consulta regionale per le pari opportunità in occasione della Giornata internazionale della donna, che si celebra l'8 marzo.

Articolato in otto quadri che raccontano un tempo presente agìto e vissuto dalla protagonista, 'Volo' è uno spettacolo contro la violenza sulle donne, sul percorso di una libertà conquistata passo dopo passo. I vari quadri si snodano tra luoghi fisici (interno casa/esterno) e luoghi dell'anima (come il cuore, la determinazione, la liberazione), tra luoghi reali e luoghi del mito. L'intento è di incoraggiare tutti su una presa di posizione consapevole verso il valore della vita. Lo spettacolo, a ingresso libero, è a cura di Framedivision e Replicante teatro.

"La violenza sulle donne è un filo conduttore delle proposte della Consulta pari opportunità - dice la presidente, Maria Elena Udali -: purtroppo la violenza rimane un'emergenza sociale ed è per questo che ne parliamo anche l'8 marzo. In questa occasione, il teatro diventa voce di denuncia e riflessione, uno strumento potente per sensibilizzare e promuovere il rispetto e l'uguaglianza. Insieme, vogliamo costruire una società più giusta, libera da ogni forma di violenza".

Francesca Brizzolara è attrice, danzatrice, autrice, regista, direttore artistico, insegnante di teatro. Diplomata nel 1997 presso la Scuola di Teatro 'Galante Garrone' di Bologna, si forma con registi, coreografi e pedagoghi di fama internazionale e lavora come attrice con compagnie di prosa come il Teatro Stabile di Parma, La Contrada di Trieste, il Dramma Italiano di Fiume, il Teatro Parioli di Roma, La Contemporanea 83 di Roma.

Dal 2008 si dedica a un percorso più autoriale, producendo spettacoli completamente autogestiti, di cui cura l'ideazione, la drammaturgia e la regia, tra cui il recente 'Volo, il primo passo è staccarsi', sul tema della prevenzione della violenza di genere, che si è trasformato in un vero e proprio progetto di prevenzione rivolto anche a scuole secondarie di I e II grado e università.



