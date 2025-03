Intitolata a Emilio Lussu la sala commissioni dell'assemblea regionale

La sala commissioni del Consiglio Valle, al primo piano del palazzo della Regione Valle d'Aosta, domani sarà intitolata a Emilio Lussu, in occasione del 50/o anniversario della morte. Lussu è stato, tra l'altro, relatore all'Assemblea costituente del disegno di legge per lo Statuto speciale della Valle d'Aosta.

A seguire, in collegamento online con il Consiglio regionale della Sardegna, il presidente dell'Assemblea della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, porterà i saluti istituzionali al convegno dedicato a Emilio Lussu, organizzato nell'Aula consiliare sarda alla presenza del presidente Piero Comandini, con un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Antifascista, esule politico e padre costituente, Emilio Lussu nacque ad Armungia il 4 dicembre 1890. Combattente nelle due grandi guerre e nella guerra civile di Spagna, fu autore di numerose pubblicazioni. Morì a Roma il 5 marzo 1975.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA