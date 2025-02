Società di servizi, Marzi 'salvaguarderemo l'occupazione'

"La scelta di costituire un ente pubblico economico che applica il contratto pubblico regionale per i propri dipendenti è stata effettuata proprio per salvaguardare - e se possibile potenziare - l'attuale livello occupazionale garantito dalla Società di servizi. Infatti, questa tipologia di ente prevede le procedure più snelle e legittime di selezione per ricoprire potenzialmente tutte le posizioni attualmente occupate presso la Società di servizi, e dall'altro di garantire un trattamento economico e giuridico equiparabile a quello dei dipendenti pubblici". Così l'assessore alle Politiche sociali, Carlo Marzi, dopo l'interrogazione a risposta immediata di Andrea Manfrin, capogruppo Lega, sulla questione dei livelli occupazionali della Società di servizi.

Manfrin ha riferito che "lo studio sulla costituzione di un nuovo ente strumentale regionale per la gestione dei servizi alla persona, presentato in quinta Commissione il 18 febbraio" proponeva che "il personale dell'attuale Società di servizi non transitasse automaticamente in questa nuova società ma dovesse sostenere una nuova selezione aperta anche all'esterno". Marzi ha aggiunto: "Abbiamo strutturato un modello - in corso di valutazione - per migliorare la situazione dei lavoratori della Società di Servizi da tutti i punti di vista: garanzie, redditi, stabilità, prospettive di crescita, formazione e professionalità, premialità. Non vogliamo lasciare nessuno né indietro né solo".

Rispondendo a un'altra interrogazione sul tema, del gruppo Pcp, Marzi ha spiegato che il governo regionale "ha intenzione di predisporre un disegno di legge con tre finalità specifiche: portare la politica valdostana a fare programmazione e non gestione dei servizi resi alle persone; proporre una soluzione comune tra Regione e Enti locali per affrontare i problemi gestionali che stiamo incontrando per il reclutamento, la gestione e la valorizzazione del personale; superare la questione che attanaglia i dipendenti della Società di servizi che svolgono lo stesso lavoro di alcuni loro colleghi ma non hanno gli stessi emolumenti, le stesse garanzie e le stesse prospettive professionali". "Al momento - ha detto Erika Guichardaz, capogruppo Pcp - ci sono state presentate solo delle slides e non l'intero studio che forse potrà dipanare i tanti dubbi che abbiamo già espresso in Commissione. Condividiamo però le criticità espresse dai sindacati, ed in particolare dalla Uil, che speriamo vengano fugate una volta approfondita la questione con l'analisi della documentazione".



