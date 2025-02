Legge elettorale, emendamenti Rassemblement per calo quorum

Il gruppo di Rassemblement valdotain ha depositato un duplice emendamento per ottenere l'abbassamento del quorum nell'ambito della proposta di modifica della legge elettorale presentata dalle forze di maggioranza. Il provvedimento prevede l'abbassamento al 4,5% e in subordine al 5%.

L'iniziativa di Rassemblement valdotain dovrà ora essere valutata dalla maggioranza, una parte della quale (in dettaglio l'Union valdotaine) si è sempre detta contraria. Allo stesso tempo il voto favorevole dell'emendamento potrebbe aprire la strada al sostegno da parte di Rv alla legge che ha bisogno di 24 voti - ne dispone di 19 - per allontanare il "pericolo" di referendum.



