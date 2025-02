Dévoilé buste d'Emile Chanoux dans le foyer du Conseil VdA

À l'occasion du 77e anniversaire du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, promulgué le 26 février 1948, les Présidents de l'Assemblée, Alberto Bertin, et de la Région, Renzo Testolin, ont dévoilé aujourd'hui un buste d'Emile Chanoux dans le foyer du Conseil de la Vallée, en présence de l'Assesseur régional aux activités productives, Luigi Bertschy, et de l'artisan sculpteur Giangiuseppe Barmasse, créateur de l'œuvre. La sculpture a été offerte par le Gouvernement régional au Conseil de la Vallée dans le cadre du 80e anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l'Autonomie, afin de rendre hommage au martyr de la Résistance valdôtaine et maître à penser de la question valdôtaine. Le buste en bois, situé à l'entrée de la salle du Conseil, est accompagné d'un panneau explicatif retraçant la vie d'Emile Chanoux et son héritage :"Émile Chanoux (1906-1944), par sa pensée, ses écrits et son action, a incarné la question valdôtaine et la Résistance au nazi-fascisme.

Catholique, fondateur avec l'abbé Trèves de la Jeune Vallée d'Aoste en 1925, notaire en 1931, il prépare dès 1941 la Résistance valdôtaine, dont il devient le chef en 1943, en la caractérisant par l'autonomie et la langue française. Il contribue à la Déclaration de Chivasso, manifeste pour l'autonomie alpine. Trahi, il est arrêté par les nazi-fascistes et meurt sous la torture dans la nuit du 18 mai 1944. Son idéal d'une Europe unie, respectueuse des identités locales, constitue encore aujourd'hui une source d'inspiration fondamentale de la pensée fédéraliste."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA