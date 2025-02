Election day, parere favorevole a maggioranza in commissione

La prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza sul disegno di legge 180 'Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali'.

Si sono astenuti i gruppi di minoranza. Il ddl sarà al vaglio del Consiglio Valle nella riunione di mercoledì e giovedì prossimi. Il testo è composto da tre capi per complessivi otto articoli, e prevede, tra l'altro, che, nel 2025, le elezioni generali comunali, comprese quelle relative al Comune di Courmayeur, si svolgano contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, nella data che sarà stabilita con decreto del presidente della Regione, probabilmente alla fine del prossimo settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA