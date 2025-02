Bertin, 'avvenire Autonomia dipende dal suo rinnovamento'

"L'Unione europea si trova oggi ad affrontare l'ascesa dei populismi, le sfide economiche e le rimesse in discussione del suo modello di integrazione. Questi effetti si ripercuotono anche su di noi, perché siamo tutti interdipendenti. Le nostre istituzioni, i nostri mercati, le nostre scelte di società sono legati a quelli degli altri.

L'avvenire della nostra Autonomia dipende, innanzitutto, dalla sua capacità di rinnovamento; dalla sua volontà di farsi presidio di legalità e tutela dei diritti e del pluralismo in tutte le sue forme; dalla sua ambizione di porsi come protagonista responsabile delle sfide globali che riguardano tutti i livelli di politica e amministrazione, dai cambiamenti climatici alle nuove tecnologie". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, durante le celebrazioni per il il 77/o anniversario dello Statuto speciale e per il 79/o anniversario dell'Autonomia "Oggi è un'occasione per ricordare le difficili lotte per la difesa della nostra cultura, delle nostre tradizioni, delle nostre radici e del nostro territorio. Lotte che hanno infine condotto alla libertà e alla dignità del popolo valdostano.

Questo anniversario ci ricorda che l'Autonomia non è solo una conquista, ma una responsabilità che tutti noi dobbiamo continuare a custodire e a difendere. È un impegno che riguarda ciascuno di noi" ha aggiunto il presidente del Consiglio permanente degli enti locali, Alex Micheletto.



