Coppa del mondo di sci a La Thuile, da Commissione sì a sostegno

La quinta Commissione 'Servizi sociali' ha espresso parere favorevole all'unanimità su un disegno di legge che disciplina gli interventi regionali a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate a La Thuile per la stagione 2024-2025.

Il provvedimento, presentato dalla giunta il 10 febbraio scorso, si compone di sette articoli volti a concedere un contributo massimo di 800 mila euro a favore del soggetto organizzatore, la società consortile Reveal La Thuile composta dal Consorzio operatori turistici, dalla Scuola di sci e dallo Sci club Rutor, il cui scopo è l'organizzazione di eventi per la promozione dell'immagine della Valle d'Aosta e in particolare della destinazione turistica di La Thuile. Relatore del provvedimento è stato nominato il consigliere Albert Chatrian (Uv).

Oggi sono stati auditi il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris e i rappresentanti dell'Asiva, della società consortile Reveal La Thuile e dell'Associazione valdostana maestri di sci.

"L'assessore allo sport, Giulio Grosjacques, che abbiamo sentito lunedì scorso - specifica il presidente della Commissione, Andrea Padovani (Fp-Pd) -, ha confermato che le gare si svolgeranno il 14 e 15 marzo, cui se ne aggiungerà una di recupero nella giornata del 13 marzo. Si tratta di una manifestazione che consente alla Valle d'Aosta di ritornare nel circuito delle gare di Coppa del mondo di sci alpino, in grado di assicurare rilevanza mediatica e un ritorno turistico-promozionale di grande rilievo".



