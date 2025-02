Comunali, Aggravi 'perplessità sul quorum al 40% con una sola lista'

"Quanta perplessità sulla riduzione al 40% del quorum dei votanti oggi fissato al 50% per la validità delle #elezionicomunali in caso di una sola lista.

Pensiamo davvero così di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica?". Così in un post su X il capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi, dopo la riunione della prima Commissione consiliare che ha affrontato anche il disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nel 2025, delle elezioni regionali e comunali.

La commissione presieduta da Erik Lavevaz (Uv) tornerà a riunirsi lunedì prossimo, per ascoltare il presidente del Cpel, Alex Micheletto, e il presidente dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, Massimo Pepellin. Pepellin, sindaco di Sarre, durante l'assemblea del Consiglio degli enti locali di ieri è stato tra i più critici nei confronti del ddl proposto dalla giunta Testolin.



