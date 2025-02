Chiusure traforo Monte Bianco, Minelli 'interpretazioni tendenziose'

"I dati e le informazioni che oggi abbiamo ci dicono quindi che le chiusure del Traforo del Monte Bianco hanno effetto positivo sulla qualità dell'aria, e hanno ricadute negative molto limitate sotto l'aspetto economico. Se a questo quadro di dati aggiungiamo il fatto che la richiesta di raddoppio del Traforo del Monte Bianco cozza con la ferma opposizione della comunità della Valle dell'Arve e del governo francese, allora sarebbe opportuno trarre qualche conseguenza logica". Così in una nota la consigliera regionale Chiara Minelli (Pcp), parlando di "interpretazioni tendenziose" e criticando la "narrazione ufficiale delle giunta" dopo che "ieri mattina a Palazzo regionale sono stati finalmente resi noti i risultati degli studi di Arpa e dell'Univda sugli impatti delle chiusure del tunnel del Monte Bianco nel 2023 e 2024".

"A nostro avviso - dice Minelli - occorre operare per ridurre il transito dei Tir e realizzare i lavori di sistemazione del Tunnel in modo razionale, abbandonando ipotesi di raddoppio del Tunnel che non sono né necessarie, né praticabili, né positive.

Del resto la politica dell'Unione europea non va certo nella direzione di intensificare il traffico pesante su strada attraverso le Alpi, ma punta sulle trasversali ferroviarie".

Dal punto di vista ambientale "l'analisi afferma che nel periodo di chiusura del 2023 il biossido di azoto (No2) (pag.

26) è minore del 65% rispetto a quello medio dei cinque anni precedenti. Mentre il dato sul particolato (Pm10) si riduce del 47% (pag 27). E' stata analizzata anche la presenza di minerali pesanti e pericolosi nel particolato, in particolare del ferro e del rame (pag 33-34): le concentrazioni sono molto più basse nel periodo di chiusura del Tmb".

Riguardo agli effetti economici, "pur sovrastimando gli effetti negativi, lo studio afferma che 'il massimo delle ricadute negative corrisponde a circa lo 0,25% del Pil valdostano'. Non è un dato macroscopico e non corrisponde a quanto riportato in un documento di Confindustria del dicembre 2022, sulle previsioni delle conseguenze della prima chiusura: 'Se la chiusura fosse di tre mesi, l'impatto economico sarebbe pari al -0,54%'".



