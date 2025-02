La riforma elettorale arriva in aula

Il Consiglio Valle è convocato mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, a partire dalle 9, per discutere un ordine del giorno composto di 56 oggetti.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, sarà esaminato il primo provvedimento di variazione al bilancio regionale di previsione per il triennio 2025-2027 (relatore il consigliere di Fp-Pd Antonino Malacrinò), che ha ottenuto il parere favorevole, a maggioranza, nella riunione della seconda Commissione del 17 febbraio scorso.

L'assemblea affronterà poi la proposta di legge del gruppo Lega Vallée d'Aoste sulla valorizzazione degli artisti in Valle d'Aosta. Il testo, il cui relatore è il consigliere Simone Perron, ha ricevuto il parere contrario dalla quinta commissione il 5 febbraio scorso.

L'aula si confronterà anche su quattro proposte di legge in materia di elezione del Consiglio Valle. La prima, presentata dal gruppo Union Valdôtaine il 14 luglio 2023, con relatore il consigliere Erik Lavevaz, ha ottenuto il voto favorevole a maggioranza della prima commissione nella riunione del 17 febbraio. Nella stessa seduta, è stato espresso parere contrario su altre tre proposte di legge: una del gruppo Progetto civico progressista, presentata il 26 aprile 2022 (relatrice la consigliera Chiara Minelli); una congiunta dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Forza Italia, del 3 agosto 2023 (relatore il consigliere Paolo Sammaritani della Lega Vda); una del gruppo Rassemblement Valdôtain, depositata il 7 ottobre 2024 (relatore il consigliere Stefano Aggravi).

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 20 interrogazioni, di cui cinque del gruppo Forza Italia (informazioni sui benefici erogati ai cittadini e alle attività produttive per i danni subìti a seguito dell'alluvione di giugno 2024; stato dei lavori di manutenzione del ponte di Issogne; realizzazione di una rotonda nel comune di Champdepraz; verifiche delle anomalie al sistema informativo ospedaliero Trakcare; tempistiche di presentazione in Commissione consiliare della nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica).

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato tre interrogazioni (attivazione della 'Carriera alias' nelle scuole; tempistiche di recepimento del decreto "Salva casa"; azioni per garantire la sicurezza interna all'ospedale Parini).

Lega Vda e Rassemblement Valdôtain hanno inoltre depositato una interrogazione comune (richiesta di informazioni sui finanziamenti alle imprese colpite dall'alluvione dell'estate 2024).

Sono sei le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista (definizione di un protocollo per rispondere alle gravi carenze di personale al Tribunale e alla Procura di Aosta; piena fruibilità del nuovo polo universitario; copertura delle sedi vacanti dei dirigenti scolastici; promozione delle lavorazioni tessili tradizionali; informazioni sulle prestazioni sanitarie erogate in intramoenia; creazione di un nuovo ente strumentale in sostituzione della Società di servizi Valle d'Aosta).

Sono cinque le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain (comparazione tra i livelli retributivi applicati al comparto unico valdostano e a quelli di altre Regioni; avanzamento dei lavori di Rav Spa sul tratto antistante l'uscita autostradale di Courmayeur; restauro del castello di Introd; informazioni sul personale sanitario dell'Ausl utilizzato per svolgere mansioni non pertinenti al proprio profilo professionale; situazione delle strutture residenziali per anziani).

Delle 24 interpellanze, cinque sono del gruppo Forza Italia, sei della Lega Vallée d'Aoste, cinque del Progetto civico progressista, otto di Rassemblement Valdôtain. All'ordine del giorno figurano anche due mozioni del gruppo Forza Italia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA