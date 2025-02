Variazione di bilancio da 48 milioni, ok da commissione

La seconda commissione 'Affari generali' del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astensione dei gruppi Lega VdA e Rassemblement valdotain) sul primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027. Il testo legislativo si compone di 17 articoli che dispongono una manovra di 48 milioni di euro, di cui 35,1 milioni finanziati da maggiori entrate e 12,9 milioni compensate con riduzioni di spese. Le spese correnti sono incrementate di 31,5 milioni di euro, mentre quelle di investimento di 3,6 milioni di euro.

"Il disegno di legge sarà portato all'attenzione del Consiglio - sottolinea il presidente della commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - nella prossima adunanza in calendario il 26 e 27 febbraio. La manovra, che si rende necessaria per recepire gli accordi siglati con il Ministero delle finanze e ribaditi nella legge di bilancio dello Stato, prevede tra gli altri la costituzione di un fondo per l'attuazione del nuovo Patto di stabilità europeo, di cui la Regione si fa carico anche per conto degli enti locali, l'integrazione al finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta in relazione alla gestione del nuovo Polo di via Monte Vodice, la realizzazione di interventi prioritari per la messa in sicurezza della rete viaria regionale e di strutture residenziali per anziani e disabili sul territorio, il rifinanziamento della legge in materia di contributi agli enti cooperativi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA