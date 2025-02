Solidarietà al popolo curdo dall'assemblea regionale

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una risoluzione depositata in aula dal presidente del Consiglio, Alberto Bertin, e da tutti i capigruppo consiliari, che esprime solidarietà al popolo curdo, riaffermando la necessità di "garantire il rispetto dell'esistenza di tutte le minoranze presenti in quell'area e la tutela dei diritti umani dei suoi esponenti". Inoltre, manifesta la "ferma condanna nei confronti di qualsiasi azione militare in violazione delle norme di diritto internazionale, dei diritti umani, civili e politici e di tutela delle minoranze". Invita anche il governo italiano ad "operarsi con le autorità iraniane affinché la condanna a morte di Pakhshan Azizi- operatrice umanitaria e attivista curda - non venga eseguita e impegna il governo regionale a mettere a conoscenza della risoluzione le autorità italiane ed europee interessate".

"Il popolo curdo, da sempre diviso tra Turchia, Siria, Iraq e Iran, merita tutta l'attenzione e la solidarietà del nostro Consiglio, che - ha evidenziato il presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin, illustrando il testo - da sempre sostiene la necessità di salvaguardare le minoranze e l'affermazione dei propri diritti.

La vicenda di Pakhshan Azizi, detenuta nella prigione di Evin a Teheran e cui la Corte suprema iraniana ha recentemente confermato la condanna a morte sulla base dell'accusa di affiliazione a gruppi armati curdi fuorilegge, testimonia la condizione di grave incertezza in cui versano le donne e in generale gli esponenti curdi sotto il profilo del rispetto dei propri diritti umani. Inoltre, la recente caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria ha riacutizzato gli scontri armati nel nord del territorio siriano tra forze curde e fazioni sostenute dalla Turchia, che hanno causato diverse vittime, compresi i civili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA