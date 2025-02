Sanità, Rv sollecita un punto di primo soccorso a Verrès

"I cittadini della bassa Valle hanno diritto a un'assistenza sanitaria adeguata e accessibile. Per questo, torniamo a chiedere con forza l'istituzione di un punto di primo soccorso a Verrès, che rappresenterebbe una risposta concreta e immediata alle necessità della popolazione". Lo ribadiscono i consiglieri di Rassemblement Valdôtain all'indomani della riunione del Consiglio Valle durante la quale con un question time, di cui era primo firmatario Claudio Restano, hanno chiesto notizie del futuro sviluppo dell'ospedale di comunità di Verrès.

E aggiungono: "Non bastano gli annunci e le presentazioni di studi di prefattibilità: servono soluzioni efficaci e sostenibili per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in tutta la regione".

Il gruppo Rv aveva già sollevato la questione a giugno 2024 con un ordine del giorno collegato all'Assestamento di bilancio della Regione 2024: "In quell'occasione avevamo sollecitato un intervento concreto per garantire la reale operatività delle strutture sanitarie e rispondere alle esigenze del territorio - dicono i consiglieri Restano, Aggravi, Brunod, Lucianaz e Planaz -. Le criticità legate alla presenza di medici e infermieri sono evidenti e da tempo incalziamo il governo sull'ampliamento dei percorsi formativi per le professioni sanitarie. Non si può continuare a costruire nuove strutture senza investire sul personale: questo è il vero problema della sanità valdostana. Lo abbiamo già detto in Aula e lo riaffermiamo: è come progettare un'auto da Formula 1 senza meccanici e con il motore di una 500".



