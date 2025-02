Conferenza della famiglia nel 2025, mozione passa all'unanimità

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione del gruppo Lega Vallée d'Aoste, emendata in accordo con l'assessore alle Politiche sociali, che impegna il governo regionale a mettere in campo ogni azione utile per organizzare, nel 2025, la Conferenza della famiglia e a individuare il percorso amministrativo e di concertazione necessario alla costituzione del Tavolo interistituzionale sulle politiche familiari.

"Il calo delle nascite - ha esordito il capogruppo Andrea Manfrin - è più forte in Valle d'Aosta rispetto alla media nazionale, per questo, come Lega, abbiamo proposto il Fattore Famiglia e misure come il Naître Valdôtain, per sostenere le nuove nascite e supportare le famiglie esistenti. I rappresentanti del Forum delle associazioni familiari regionali hanno evidenziato la mancanza dell'Osservatorio regionale della famiglia - di cui si parla nella legge 44/1998 ma che presenta delle lacune - e il fatto che la Conferenza della famiglia non si riunisce più da molti anni. Ecco perché la necessità di organizzare la Conferenza e costituire un punto di incontro per i nuclei della regione".

"Per portare la famiglia ad essere protagonista, al centro della politica, superando strumenti datati e una logica ancillare, stiamo già lavorando - ha evidenziato l'assessore Carlo Marzi - all'organizzazione della Conferenza della famiglia che si terrà nel corso del 2025. Le iniziative a favore delle famiglie hanno proseguito sia nelle progettualità che nelle misure già concretizzate. Inoltre, il Centro per le famiglie, che include anche il Forum delle associazioni, e che ora ha raggiunto oltre un anno di nuova operatività, può contribuire fattivamente all'organizzazione della Conferenza. Per quanto concerne l'Osservatorio regionale della famiglia, la legge 44/98 prevede che l'assessorato competente in materia di politiche sociali svolga funzioni di osservatorio permanente. Esistendo quindi già l'Osservatorio economico e sociale regionale, riteniamo più utile attivare un Tavolo interistituzionale".





