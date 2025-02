Viabilità, 'difficile fare circonvallazione a Valtournenche'

"Nel 1989 l'Anas aveva elaborato un'analisi di fattibilità per una circonvallazione interamente in galleria superando l'abitato di Valtournenche. I sondaggi hanno rilevato la presenza di un fenomeno di instabilità di versante molto esteso e molto profondo, con profondità fino a 80 metri dalla superficie, che attualmente è oggetto di indagine da parte della Regione, i cui risultati, in corso di acquisizione, confermano questo quadro geologico. Quindi, l'intervento inizialmente previsto risulta di difficile attuazione con investimenti molto rilevanti e non facili da quantificare". Lo ha detto l'assessore regionale Davide Sapinet rispondendo in aula ad un'interpellanza sulla viabilità nella Valtournenche presentata da Rassemblement valdotain.

"L'Amministrazione regionale, subentrata ad Anas nel 1994, pur avendo sospeso le ipotesi di circonvallazioni - ha aggiunto - ha avviato, soprattutto negli ultimi anni, un'importante programma di manutenzione e ammodernamento della rete viaria, al fine di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Le criticità relative al traffico veicolare lungo la viabilità regionale sono monitorate e, sulla base degli esiti dei controlli, sono valutate le eventuali misure da adottare, anche sperimentali, al fine di migliorare la circolazione. Il 6 gennaio scorso, il traffico è stato particolarmente eccezionale per via del rilevante afflusso turistico". La replica di Dennis Brunod (Rassemblement valdotain): "La viabilità è un settore strategico che deve essere gestito con impegno e dedizione.

Essendo la Valle d'Aosta una regione turistica bisogna essere consapevoli delle criticità che possono interessare il nostro territorio nei periodi di alta stagione e nei giorni di punta.

L'impegno della Regione deve essere massimo in tale direzione e continueremo a monitorare la situazione, facendoci portatori di eventuali ulteriori criticità riscontrate sul territorio".





