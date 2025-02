Lupo, Minelli 'efficacia assoluta misure di prevenzione'

"A settembre è stato pubblicato il Rapporto del progetto Life Wolf Alps Eu, ormai concluso, che sottolinea l'efficacia quasi assoluta delle misure di prevenzione". Lo ha detto la consigliera Chiara Minelli (Progetto civico progressista) che ha presentato in aula un'interpellanza sulla gestione del lupo. "I dati evidenziano che dal 2021 al 2024 - ha aggiunto - le squadre di intervento hanno compiuto 103 interventi di assistenza a 77 allevatori con una riduzione del 96,5% degli attacchi negli allevamenti coinvolti. Il Rapporto contiene anche delle linee guida per l'attuazione a lungo termine di queste squadre". Minelli si chiede poi "perché i risultati relativi alla nostra regione non sono stati diffusi ufficialmente e pubblicamente?".

La replica dell'assessore Marco Carrel: "Le azioni svolte dalla Regione nell'ambito del progetto Life Wolfalps Eu sono state regolarmente rese note all'interno dell'annuale Rapporto Lupo, pubblicato sul sito internet della Regione. Il progetto ha consentito di creare una solida rete di monitoraggio. Da questi dati emerge che la popolazione del lupo in Valle, così come nel resto d'Italia, si sta rapidamente espandendo, e che si registra un aumento di casi di lupi ripetutamente avvistati in ambienti urbani, circostanza questa che desta non poca preoccupazione".

"Le squadre di pronto intervento - prosegue Carrel - continuano ad effettuare sopralluoghi nelle aziende agricole e in alpeggio al fine di fornire assistenza tecnica e definire le migliori strategie di protezione del bestiame, fornendo kit in comodato d'uso, per evitare il ripetersi delle predazioni. Oltre alle azioni previste dal progetto Life, la Regione provvede con risorse proprie a indennizzare i danni provocati dai predatori agli allevamenti e incentivare l'utilizzo delle misure di prevenzione: negli ultimi 5 anni sono stati erogati circa 660.000 euro di fondi regionali (circa 132.000 annui) per l'acquisto di recinzioni, cani da guardia, dissuasori, eccetera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA